Клопп: "Я знаю, что потенциально эти парни – игроки мирового класса"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что игроки его команды имеют большой потенциал.
Наставник также отметил, что каждый из его подопечных должен усердно работать.
"Я знаю, что потенциально эти парни – игроки мирового класса. При этом мировой класс необходимо снова доказывать на поле. Нам нужно выяснить, имела ли место быть недооценка соперника в матче со "Суонси". Но я так не думаю. Если это так - мы должны положить этой проблеме конец", - сказал наставник.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20