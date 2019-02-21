Клопп ярко оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что ему нравится работа наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.

"Я знаю, что тренеры не являются волшебниками. Мы не можем улучшить игру команды просто сказав: "Сейчас не все в порядке, но я все поправлю". Нас окружают хорошие футболисты.

Сульшер проделывает отличную работу в "МЮ". Главной задачей тренера является раскрытие потенциала команды и улучшение качества ее игры. Сульшер сделал именно это. Он доказал, что может работать с топ-клубом", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

В матче 27-го тура "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют между собой. Матч состоится 24 февраля и начнется в 17:05 мск.

После 26 туров "Ливерпуль" занимает второе место в Премьер-лиге, набрав 65 очков. "МЮ" находится на четвертой позиции, имея в активе 51 очко.

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