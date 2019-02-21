Клопп ярко оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что ему нравится работа наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.
"Я знаю, что тренеры не являются волшебниками. Мы не можем улучшить игру команды просто сказав: "Сейчас не все в порядке, но я все поправлю". Нас окружают хорошие футболисты.
Сульшер проделывает отличную работу в "МЮ". Главной задачей тренера является раскрытие потенциала команды и улучшение качества ее игры. Сульшер сделал именно это. Он доказал, что может работать с топ-клубом", - приводит слова Клоппа Sky Sports.
В матче 27-го тура "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют между собой. Матч состоится 24 февраля и начнется в 17:05 мск.
После 26 туров "Ливерпуль" занимает второе место в Премьер-лиге, набрав 65 очков. "МЮ" находится на четвертой позиции, имея в активе 51 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11