Клопп ярко охарактеризовал матч с "Баварией"

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Клопп ярко охарактеризовал матч с "Баварией"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Матч был интенсивным для обеих команд. Но стоит признать, что такую игру через 30 лет никто не вспомнит. Мы сами усложнили себе жизнь, не исполняя должным образом последний пас. Из-за этого мы потеряли 10-12 многообещающих подходов. "Ливерпуль" может и должен играть лучше. В первом тайме у нас были более опасные моменты, а во втором голевых шансов фактически не было. С этой точки зрения, это был не матч Лиги Чемпионов. Но с точки зрения результата, это нормально. Я не на седьмом небе от счастья, но этот результат меня устраивает" - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что матч на "Энфилде" завершился нулевой ничьей. Ответная игра между "Баварией" и "Ливерпулем" состоится 13 марта на "Альянц-Арене".

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