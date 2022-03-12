Клопп ярко отреагировал на введение санкций против Абрамовича

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Клопп ярко отреагировал на введение санкций против Абрамовича

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о введении санкций против российского владельца "Челси" Романа Абрамовича.

"Не совсем правильно спрашивать меня об этом, так как вы намного дольше меня живете в Великобритании. Вам ведь было все равно? Всем было наплевать, когда Абрамович купил "Челси". Кого-то интересует тот факт, что "Ньюкасл" захвачен? Фанатам не было на это безразлично?

Все понимали, откуда взялись деньги на покупку клубов, но все приняли это. Это вина общества, что мы смирились с этим. Но теперь мы больше не может принимать и наказываем клуб. "Челси" не виноват в этом.

Нужно выяснять, откуда берутся деньги на покупку клубов. Я понятия не имею, как реализовать данную проверку, но я могу сказать, что очень доволен владельцами "Ливерпуля", - приводит слова Клоппа Goal.

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