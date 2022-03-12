Клопп ярко отреагировал на введение санкций против Абрамовича
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о введении санкций против российского владельца "Челси" Романа Абрамовича.
"Не совсем правильно спрашивать меня об этом, так как вы намного дольше меня живете в Великобритании. Вам ведь было все равно? Всем было наплевать, когда Абрамович купил "Челси". Кого-то интересует тот факт, что "Ньюкасл" захвачен? Фанатам не было на это безразлично?
Все понимали, откуда взялись деньги на покупку клубов, но все приняли это. Это вина общества, что мы смирились с этим. Но теперь мы больше не может принимать и наказываем клуб. "Челси" не виноват в этом.
Нужно выяснять, откуда берутся деньги на покупку клубов. Я понятия не имею, как реализовать данную проверку, но я могу сказать, что очень доволен владельцами "Ливерпуля", - приводит слова Клоппа Goal.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18