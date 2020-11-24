Клопп ярко высказался о Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем с "Аталантой" рассказал, насколько ценен форвард Роберто Фирмино для команды.

"Для Бобби всегда было важно забивать, он невероятный футболист.

Футбольная команда похожа на оркестр, для игры нужны люди, играющие на разных инструментах. Некоторые из них громче, некоторые не так громко, но все они важны для ритма.

Бобби невероятно важен, он играет на 12 инструментах в нашем оркестре, он невероятно важен для нашего ритма. Слава богу, мы можем играть и без него, но приятно, что он на поле", - сказал Клопп.

В этом сезоне бразилец провел 38 игр, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов.

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