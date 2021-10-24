Клопп ярко высказался о Фирмино

Фото: инстаграм Фирмино/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о Роберто Фирмино.

"Он соединяет атаку и оборону. Это лучший атакующий защитник, которого я только видел в жизни. Очень важный игрок для нас. Роберто догоняет мячи, очень умен тактически и способен играть даже на крохотных пространствах. Он умеет очень быстро принимать хорошие решения.

А еще Фирмино умеет забивать. Мы очень радуемся, когда он время от времени себя вознаграждает, например, хет-триком в матче с "Уотфордом". Все любят, когда Бобби забивает, потому что, кажется, его недостаточно хвалят за те усилия, что он прилагает.

Это просто чудесный игрок, работать с ним – настоящая радость. Нельзя сказать, что без него наш стиль игры невозможен, но мы пришли к такому футболу, потому что Бобби мог выполнять эту роль. Он очень повлиял на все, что мы делали.

Все любят Бобби. Как его не любить? Это очень позитивный и, по крайней мере со мной, спокойный человек. Даже если бы он не был прекрасным человеком, полузащитники все равно любили бы его, потому что он делает всю работу за них.

Конечно, Мо Салах и Садьо Мане любят его, потому что он отдает им очень тонкие пасы. Фирмино прессингует, расставляет ловушки для соперника. Наша оборона обожает его. Бобби и Алиссон – лучшие друзья", – сказал Клопп.

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