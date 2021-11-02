Клопп ярко высказался о футболистах-геях

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о футболисте "Аделаиды Юнайтед" Джошуа Кавалло, который объявил о своей ЛГБТ-ориентации.

"Все не должно происходить таким образом. Джошуа совершил смелый поступок, так как это проблема. Я считаю ненормальным тот факт, что человек вынужден делать заявление для всех, чтобы просто жить своей личной жизнью. Это не должно никого волновать.

За 30 лет в футболе я могу сказать, что у меня не было команды, в которой подобная ситуация стала бы проблемой. Меня разочаровывает, что существует подобная проблема, поэтому над ней надо работать. Никто не должен открываться. Мне же не нужно объявлять, что я являюсь гетеросексуалом", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

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