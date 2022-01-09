Клопп ярко высказался о Гордоне

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об игре нападающего Кейда Гордона в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Шрусбери" (4:1). В этой встрече 17-летний форвард отметился голом.

"Гордон - настоящий талант. Самой сильной его стороной является завершение атак", - приводит слова Клоппа BBC.

Гордон является воспитанником "Дерби Каунти", а в "Ливерпуль" он перешел в феврале 2021 года за 3,4 миллиона евро. За основную команду мерсисайдцев он провел два матча и забил один гол.

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