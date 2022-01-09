Клопп ярко высказался о Гордоне
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об игре нападающего Кейда Гордона в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Шрусбери" (4:1). В этой встрече 17-летний форвард отметился голом.
"Гордон - настоящий талант. Самой сильной его стороной является завершение атак", - приводит слова Клоппа BBC.
Гордон является воспитанником "Дерби Каунти", а в "Ливерпуль" он перешел в феврале 2021 года за 3,4 миллиона евро. За основную команду мерсисайдцев он провел два матча и забил один гол.
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18