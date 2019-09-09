Клопп ярко высказался о Коутиньо

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Клопп ярко высказался о Коутиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о переходе хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Баварию" на правах аренды. Об этом сообщает AS.

Напомним, футболист играл в "Ливерпуле" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в каталонский клуб за 145 миллионов евро.

"Мы очень не хотели его отпускать, он прекрасный футболист. Коутиньо - игрок топ-класса. Для "Баварии" это отличный трансфер.

Когда я впервые услышал о его переходе, подумал, что это хороший вариант, так как у "Ливерпуля" на тот момент не было денег. Я тогда сказал Филиппе, что он и "Бавария" хорошо подойдут друг другу", - сказал Клопп.

В минувшем сезоне 27-летний бразилец участвовал в 2 матчах Бундеслиги.

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