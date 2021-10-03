Клопп ярко высказался о людях, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса

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Клопп ярко высказался о людях, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусаФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о людях, которые выступают против того, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

"Похоже, мы не должны давать советы другим людям. С чего я решил, что делать вакцину стоит? Я позвонил докторам, которых знаю годами, и спросил: "Как мне лучше поступить?"

Так я обычно и работаю: когда ты чего-то не знаешь, то звонишь специалисту, и он дает тебе совет. Вот почему я вакцинировался. Я вхожу в возрастную группу, которая уже не так просто переносит ковид. И я был очень счастлив, когда сделал прививку. Специалисты говорят, что вакцинация на данный момент является решением.

Если я говорю, что вакцинирован, то люди начинают спрашивать: "Как ты можешь говорить мне, что я должен сделать прививку?" Это немного похоже на вождение в нетрезвом виде. Мы все, вероятно, были в ситуации, когда выпили одно или два пива и думали, что все еще можем водить машину, но из-за закона мы не можем этого делать, а потому мы не садимся за руль. Но этот закон существует не для того, чтобы защитить меня, когда я выпиваю два пива и хочу сесть за руль. Он защищает всех остальных людей, потому что я пьян. И мы принимаем такой закон.

Я сделал прививку не только для того, чтобы защитить себя. Я сделал ее, чтобы защитить всех, кто рядом. Я не понимаю, как это ограничивает свободу, потому что в таком случае запрет на вождение в нетрезвом виде тоже является ограничением свободы. Я сделал прививку, потому что беспокоился о себе, но еще сильнее – об окружающих. Если я заражусь коронавирусом и буду страдать от него, то это моя вина. Если я заражусь и заражу кого-то еще, то это тоже моя, а не их вина.

Нам не разрешают спрашивать у людей, сделали ли они прививку, но я могу спросить у таксиста: "Вы пьяны?" Если он отвечает: "Я не обязан вам говорить об этом", то я скажу: "Окей, тогда я с вами не поеду".

Если я приду в офис пьяным, то меня могут отправить домой или даже уволить. Но спрашивать у людей, делали ли они прививку, нельзя. Может, я по-настоящему наивен, но этого я не понимаю", – сказал немецкий специалист.

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