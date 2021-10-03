Клопп ярко высказался о людях, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о людях, которые выступают против того, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
"Похоже, мы не должны давать советы другим людям. С чего я решил, что делать вакцину стоит? Я позвонил докторам, которых знаю годами, и спросил: "Как мне лучше поступить?"
Так я обычно и работаю: когда ты чего-то не знаешь, то звонишь специалисту, и он дает тебе совет. Вот почему я вакцинировался. Я вхожу в возрастную группу, которая уже не так просто переносит ковид. И я был очень счастлив, когда сделал прививку. Специалисты говорят, что вакцинация на данный момент является решением.
Если я говорю, что вакцинирован, то люди начинают спрашивать: "Как ты можешь говорить мне, что я должен сделать прививку?" Это немного похоже на вождение в нетрезвом виде. Мы все, вероятно, были в ситуации, когда выпили одно или два пива и думали, что все еще можем водить машину, но из-за закона мы не можем этого делать, а потому мы не садимся за руль. Но этот закон существует не для того, чтобы защитить меня, когда я выпиваю два пива и хочу сесть за руль. Он защищает всех остальных людей, потому что я пьян. И мы принимаем такой закон.
Я сделал прививку не только для того, чтобы защитить себя. Я сделал ее, чтобы защитить всех, кто рядом. Я не понимаю, как это ограничивает свободу, потому что в таком случае запрет на вождение в нетрезвом виде тоже является ограничением свободы. Я сделал прививку, потому что беспокоился о себе, но еще сильнее – об окружающих. Если я заражусь коронавирусом и буду страдать от него, то это моя вина. Если я заражусь и заражу кого-то еще, то это тоже моя, а не их вина.
Нам не разрешают спрашивать у людей, сделали ли они прививку, но я могу спросить у таксиста: "Вы пьяны?" Если он отвечает: "Я не обязан вам говорить об этом", то я скажу: "Окей, тогда я с вами не поеду".
Если я приду в офис пьяным, то меня могут отправить домой или даже уволить. Но спрашивать у людей, делали ли они прививку, нельзя. Может, я по-настоящему наивен, но этого я не понимаю", – сказал немецкий специалист.
Также не пропустите: Хабиб рассказал об отношении Роналду к религии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гасперини лестно высказался о Миранчуке
-
Яя Туре готов возглавить "Барселону"
-
Анчелотти до сих пор не может спать из-за поражения "Шерифу"
-
Клопп ярко высказался о людях, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса
-
Хабиб рассказал об отношении Роналду к религии
-
Симеоне поделился мнением о "Барселоне" без Месси
-
Главные новости дня: 2 октября
-
Куман высказался о матче с "Атлетико"
-
Пике прокомментировал поражение от "Атлетико"
-
Защитник ЦСКА Магнуссон вернулся в строй
-
"Ницца" победила "Брест" в матче Лиги 1
-
1
"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону"
-
Тренер "Аталанты" высказался о Миранчуке
-
"Интер" добыл выездную победу над "Сассуоло"
-
Клопп определился с будущим Джонса
-
Березуцкий о руке Дивеева: "Хорошо, что пенальти не было"
-
Стерлинг приостановил переговоры с "Манчестер Сити" о новом контракте
-
Глушаков травмировался перед вызовом в сборную России
-
Официально: Игнашевич - новый тренер "Балтики"
-
Сборная России, возможно, теряет еще одного игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18