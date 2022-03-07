Клопп ярко высказался о предстоящем матче с "Интером" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с миланским "Интером".
"Интер" - это реально отличная команда. Они приедут в Англию вовсе не в качестве туристов. Итальянцы будут атаковать весь матч. 2:0 - это тот счет, который чаще всего отыгрывается в футболе. Неправильно думать, что нас ждет простой матч.
Первый матч закончился намного лучше, чем я ожидал, так как это был очень тяжелый поединок. Нам достался самый сложный соперник в 1/8 финала. Впрочем, мы к этому привыкли. Не помню, когда нам везло при жеребьевке", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" обыграл "Интер" на выезде со счетом 2:0. Ответный матч состоится завтра, 8 марта, и начнется в 23:00 мск.
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