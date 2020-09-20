Клопп ярко высказался о результатах новичка "Ливерпуля" Алькантары

Теги ливерпультьяго алькантараюрген клопп

Клопп ярко высказался о результатах новичка "Ливерпуля" Алькантары

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о результатах новичка Тьяго Алькантары, который за весь второй тайм сделал 75 передач.

"Тьяго провел отличный матч, на высшем уровне. Он занимался, у него было восемь выходных, затем он играл за Испанию и тренировался с "Баварией". Он в хорошей форме, поэтому это не главная проблема, ему просто нужно привыкнуть к нашей системе", - цитирует Клоппа The Mirror.

Напомним, Алькантара перешел в "Ливерпуль" из "Баварии" несколько дней назад за 33 миллиона евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" обыграл "Челси" благодаря дублю Мане| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 20 сентября

Главные новости дня: 20 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов