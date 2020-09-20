Клопп ярко высказался о результатах новичка "Ливерпуля" Алькантары

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о результатах новичка Тьяго Алькантары, который за весь второй тайм сделал 75 передач.

"Тьяго провел отличный матч, на высшем уровне. Он занимался, у него было восемь выходных, затем он играл за Испанию и тренировался с "Баварией". Он в хорошей форме, поэтому это не главная проблема, ему просто нужно привыкнуть к нашей системе", - цитирует Клоппа The Mirror.

Напомним, Алькантара перешел в "Ливерпуль" из "Баварии" несколько дней назад за 33 миллиона евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" обыграл "Челси" благодаря дублю Мане| http://soccernews.ru