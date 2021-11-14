Клопп ярко высказался про Трампа и Бориса Джонсона

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Клопп ярко высказался про Трампа и Бориса Джонсона

Фото: инстаграм Дональда Трампа/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о бывшем президента США Дональде Трампе и Премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне.

"Выборы Трампа и Джонсона это плохой знак для всего мира. Подобное может произойти, хотя в это никто не верил, но общество позволило этому случиться. Один из них уже ушел, а второй все еще работает. Это невероятно. Почему такие люди, как Фараж (лидер партии Brexit – прим. Soccernews) и Джонсон, ведут за собой людей? Очевидно, что  обществу не нужны здравомыслящие люди. Проблема в системе, которая дает нам возможность голосовать за таких людей", – сказал Клопп в подкасте Mid-Point Габби Логан.

Ранее сообщалось, что у клубов Премьер-лиги могут возникнуть проблемы с футболистами из-за выхода Великобритании из Европейского союза.

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