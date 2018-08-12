Клопп забавно отпраздновал гол в ворота "Вест Хэма"

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Клопп забавно отпраздновал гол в ворота "Вест Хэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп крайне эмоционально отреагировал на гол Садио Мане в ворота "Вест Хэма" в матче первого тура чемпионата Англии, который завершился со счетом 4:0.

В начале второго тайма Мане сделал счет 3:0, а Клопп изо все сил напряг мышцы, из-за чего возникли опасения, что наставник может лопнуть.

Не пропустите: Клопп высказался о старте "Ливерпуля" в АПЛ. | http://soccernews.ru

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