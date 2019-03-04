Клопп заинтересован в подписании лидера "Байера"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп присмотрел замену для вингера команды Адама Лалланы.

Как сообщает Bild, на радары мерсисайдцев попал вингер "Байера" Юлиан Брандт. Отмечается, что "Ливерпуль" готов выплатить клаусулу 22-летнего немца, которая составляет 28 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Брандта семь забитых мячей и результативных передач в 33 играх.

30-летний Лаллана провел всего 13 матчей и результативными действиями в них не отметился.

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