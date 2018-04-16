Клопп заинтересован в подписании вингера "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в подписании вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса.

Как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, заполучить 26-летнего игрока "сливочных" наставник "красных" рассчитывает уже ближайшим летом. Трансфер футболиста оценивается в 60-80 миллионов евро. Ожидается, что королевский клуб вполне будет готов с ним расстаться.

В нынешнем сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 15 результативных передач в 46 матчах за "Реал".

Напомним, "Ливерпуль" нацелился на хавбека "Наполи". | soccernews.ru