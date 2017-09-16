Клопп: "Заменить Мане могут Фирмино, Коутиньо, Окслейд-Чемберлен"

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Клопп: "Заменить Мане могут Фирмино, Коутиньо, Окслейд-Чемберлен"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, кто сможет заменить дисквалифицированного полузащитника Садио Мане.

"Мы уже несколько дней знали, что Мане пропустит ближайшие матчи. Еще до начала сезона было ясно, что он не сыграет в каких-то поединках. Поэтому у нас есть варианты, как строить игру без него. На левом фланге могут сыграть Фирмино, Коутиньо и Окслейд-Чемберлен. Либо мы вообще изменим игровую схему. В прошлом сезоне нам удавалось хорошо выглядеть без Мане", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Мане был отстранен на три игры за ногой в лицо вратарю "Манчестер Сити" Эдерсону. Таким образом хавбек пропустит матчи чемпионата Англии против "Бернли" и "Лестера", а также Кубка Англии с "Лестером".

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