Клопп: "Заплакал, когда увидел, как люди в больнице поют "You’ll Never Walk Alone"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поблагодарил всех, кто борется с пандемией коронавируса в мире.

"Я не настолько хорошо знаю английский, чтобы выразить все эмоции. Это невероятно, здорово. Вчера мне прислали видео, как люди в больнице поют "You’ll Never Walk Alone", я тут же заплакал. Невероятно.

Эти люди непросто работают, а делают это с правильным настроем. Они привыкли помогать другим. Нам тоже нужно научиться этому, так как нас беспокоят только свои проблемы", - сказал Клопп.

В Англии на данный момент заражены коронавирусом 11 812 человек. 580 людей скончались.

Не пропустите: Ракитич выбрал между Гвардиолой и Клоппом| http://soccernews.ru