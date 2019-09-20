Клопп заявил, что "Челси" напоминаем ему его дортмундскую "Боруссию"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 6-го тура чемпионата Англии с "Челси" рассказал, что думает о лондонском клубе. Об этом сообщает Sky Sports.
"Челси" - интересная команда, которая напоминает мне команду в Дортмунде несколько лет назад. Тогда в моей команде выступали молодые футболисты, вероятно, даже моложе, чем сейчас в "Челси".
Все отмечали, насколько молодые игроки в команде. Однако они играли не потому, что были молоды, а потому, что были очень хороши", - сказал тренер.
Матч "Челси" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 22 сентября в Лондоне. Начало встречи - в 18:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1