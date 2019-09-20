Клопп заявил, что "Челси" напоминаем ему его дортмундскую "Боруссию"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 6-го тура чемпионата Англии с "Челси" рассказал, что думает о лондонском клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

"Челси" - интересная команда, которая напоминает мне команду в Дортмунде несколько лет назад. Тогда в моей команде выступали молодые футболисты, вероятно, даже моложе, чем сейчас в "Челси".

Все отмечали, насколько молодые игроки в команде. Однако они играли не потому, что были молоды, а потому, что были очень хороши", - сказал тренер.

Матч "Челси" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 22 сентября в Лондоне. Начало встречи - в 18:30 (мск).

Не пропустите: Хадсон-Одои высказался о продлении контракта с "Челси" | http://soccernews.ru