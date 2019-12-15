Клопп заявил, что "Ливерпуль" не выступает за увеличение количества матчей в Лиге чемпионов

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп заявил, что "Ливерпуль" не выступает за увеличение количества матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что его клуб не хочет, чтобы в Лиге чемпионов увеличивалось количество матчей.

По словам специалиста, у команд и так очень плотный график.

"Я читал в прессе, что английские топ-клубы хотят увеличения числа матчей в Лиге чемпионов. Я не поддерживаю это, полная ерунда", - приводит слова Клоппа BBC.

"Ливерпуль" после 17 туров АПЛ занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 49 баллов.

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