Клопп заявил. что не видит смысла в трансферах
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о надобности трансферов.
"Сейчас лето, трансферное окно открыто, а потому все ждут трансферов. Посмотрим, что произойдет. Давайте пройдемся по составу. Вы хотите купить нового крайнего защитника? Нового вратаря? На этих позициях у нас уже есть хорошие футболисты.
В полузащите у нас есть игроки с большим опытом. Это Тиаго, Фабиньо, Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта. Кроме того, у нас есть прекрасные молодые футболисты. Это Харви Эллиотт и Кертис Джонс. В атаке – Садьо Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Диогу Жота, Джердан Шакири, Такуми Минамино и Дивок Ориги.
Я точно забыл кого-то еще... Если вы хотите покупать таких игроков, то нужно тратить много денег. Нам этого делать не стоит, потому что футболисты у нас уже есть.
Время от времени нужна ротация, для этого должны быть возможности. Нам не нужны новые игроки. Если что-то где-то проиходит, то что-то еще может произойти где-то еще. Смысла в трансферах нет", – сказал Клопп в интервью TV2.
Напомним, что ранее "Ливерпуль" уже подписал Конате из "Лейпцига" за 30 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18