Клопп заявил. что не видит смысла в трансферах

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Клопп заявил. что не видит смысла в трансферахФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о надобности трансферов.

"Сейчас лето, трансферное окно открыто, а потому все ждут трансферов. Посмотрим, что произойдет. Давайте пройдемся по составу. Вы хотите купить нового крайнего защитника? Нового вратаря? На этих позициях у нас уже есть хорошие футболисты.

В полузащите у нас есть игроки с большим опытом. Это Тиаго, Фабиньо, Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта. Кроме того, у нас есть прекрасные молодые футболисты. Это Харви Эллиотт и Кертис Джонс. В атаке – Садьо Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Диогу Жота, Джердан Шакири, Такуми Минамино и Дивок Ориги.

Я точно забыл кого-то еще... Если вы хотите покупать таких игроков, то нужно тратить много денег. Нам этого делать не стоит, потому что футболисты у нас уже есть.

Время от времени нужна ротация, для этого должны быть возможности. Нам не нужны новые игроки. Если что-то где-то проиходит, то что-то еще может произойти где-то еще. Смысла в трансферах нет", – сказал Клопп в интервью TV2.

Напомним, что ранее "Ливерпуль" уже подписал Конате из "Лейпцига" за 30 миллионов евро.

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