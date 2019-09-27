Клопп заявил, что трансфер Матипа в "Ливерпуль" стал одним из лучших за последние годы

1 Теги жоэль матипливерпульюрген клопп

Клопп заявил, что трансфер Матипа в "Ливерпуль" стал одним из лучших за последние годы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о Жоэле Матипе, который перешел в клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает Evening Standard.

По мнению наставника, трансфер игрока стал одним из лучших за последние годы.

"Жоэль всегда был невероятно талантливым. В 18 лет он играл за "Шальке", а Бундеслига это очень сильная лига.

Да, ему не хватало стабильности, такое бывает. Но он рос и развивался.

Приобрести такого футболиста как свободного агента - успех. Возможно, это один из лучших трансферов "Ливерпуля" за последние годы", - сказал Клопп.

Матип выступает в "Ливерпуле" с 2016 года. В этом сезоне он играл в 5 матчах в АПЛ, отметившись 1 голом.

А еще: "Ливерпуль" готовит новые контракты для Матипа и Милнера| http://soccernews.ru

   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Абсолютно согласен!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба попросил у "МЮ" повысить зарплату до 35 миллионов евро в год

Погба попросил у "МЮ" повысить зарплату до 35 миллионов евро в год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов