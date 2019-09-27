Клопп заявил, что трансфер Матипа в "Ливерпуль" стал одним из лучших за последние годы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о Жоэле Матипе, который перешел в клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает Evening Standard.



По мнению наставника, трансфер игрока стал одним из лучших за последние годы.

"Жоэль всегда был невероятно талантливым. В 18 лет он играл за "Шальке", а Бундеслига это очень сильная лига.



Да, ему не хватало стабильности, такое бывает. Но он рос и развивался.



Приобрести такого футболиста как свободного агента - успех. Возможно, это один из лучших трансферов "Ливерпуля" за последние годы", - сказал Клопп.



Матип выступает в "Ливерпуле" с 2016 года. В этом сезоне он играл в 5 матчах в АПЛ, отметившись 1 голом.



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