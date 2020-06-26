Клопп зажигает на праздновании чемпионства "Ливерпуля" (видео)

Футболисты и тренеры "Ливерпуля" отмечают досрочную победу команды в английской Премьер-лиге.

Наставник "красных" Юрген Клопп празднует чемпионство особенно эмоционально. Во время вечеринки немец пустился в пляс. Смотрите, как это было.

The video all Liverpool fans have been waiting for



Jurgen Klopp’s moves are quite something pic.twitter.com/zl5eqkbr54 — Goal (@goal) June 26, 2020

Напомним, что мерсисайдцы выиграли чемпионский титул впервые за 30 лет и в 19-й раз в истории.

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года. Для него это четвёртый трофей в период работы на "Энфилде".

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