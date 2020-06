Клопп зажигает на праздновании чемпионства "Ливерпуля" (видео)

Футболисты и тренеры "Ливерпуля" отмечают досрочную победу команды в английской Премьер-лиге.

Наставник "красных" Юрген Клопп празднует чемпионство особенно эмоционально. Во время вечеринки немец пустился в пляс. Смотрите, как это было.

The video all Liverpool fans have been waiting for



Jurgen Klopp’s moves are quite something pic.twitter.com/zl5eqkbr54