Клопп ждет феерического матча с "Ромой"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассуждает о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ромой".

"Быстрый гол в матче с "Ромой" не является нашей целью. Нам необходимо сохранять высокий темп на протяжении всего матча и создавать моменты. Нельзя упускать шанс на положительный результат, если он будет.

Это будет феерический матч. Нам нужно использовать все силы в атаке и обороне. Я с нетерпением жду матча в Риме. Если мы выйдем в финал, мы это заслужили, а если они, то это будет их заслуга", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В первом матче "Ливерпуль" победил "Рому" со счетом 5:2.

Матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая и начнётся в 21:45 по московскому времени.

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