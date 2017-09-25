Клопп: "Жду сложной игры против "Спартака"

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Клопп: "Жду сложной игры против "Спартака"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем матче своей команды в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против московского "Спартака".

"Жду напряженной, сложной игры. Наши соперники очень опытны. Да, у них есть проблемы с травмированными игроками. В любом случае мы хорошо готовы к матчу. Это проблематично для каждой команды - иметь не очень много опыта на таком уровне. Как готовились к этой игре? Мы делали акцент на обороне. Проводили обычную подготовку", - цитирует наставника "красных" чемпионат.com.

Напомним, Каррера не боится "Ливерпуль". | soccernews.ru

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