Клоппа могут пригласить в сборную Германии

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Клоппа могут пригласить в сборную Германии

Немецкий футбольный союз рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.

Как сообщает Sport Bild, если нынешний наставник Йоахим Лёв доведет сборную до полуфинала Евро-2020, то он сохранит свой пост до Чемпионата Мира 2022 года.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством немцы выиграли ЧМ-2014 и Кубок Конфедераций 2017 года.

Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. При нем клуб выигрывал АПЛ и Лигу Чемпионов.

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