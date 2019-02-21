Клоппа оштрафовали за обсуждение судейства

Футбольная ассоциация Англии (FA) не оставила без внимания высказывания Юргена Клоппа после матча против "Вест Хэма".

Как сообщает Sky Sports, наставник "Ливерпуля" получил штраф в размере 50 тысяч евро за признание того, что его команда забила гол из офсайда.

Отметим, что речь идет о матче 25-го тура АПЛ, который завершился со счетом 1:1.

На данный момент "Ливерпуль" идет на втором месте, хоть и имеет одинаковое количество очков с "Манчестер Сити". При этом, у мерсисайдцев есть игра в запасе.

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