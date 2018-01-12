Клоппу не нужен новый вратарь

Теги ливерпульюрген клоппсимон миньолелорис кариус

Клоппу не нужен новый вратарь

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил не покупать нового голкипера в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.

По информации ресурса, немецкий наставник намерен до конца сезона довольствоваться борьбой за место в стартовом составе между Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом. А уже летом рулевой "красных" планирует вернуться к вопросу усиления вратарской позиции.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" проявляет интерес к стражу ворот "Ромы" Алиссону

Не пропустите: Клопп поделился мнением о поиске замены для Коутиньо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов