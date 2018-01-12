Клоппу не нужен новый вратарь

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил не покупать нового голкипера в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.

По информации ресурса, немецкий наставник намерен до конца сезона довольствоваться борьбой за место в стартовом составе между Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом. А уже летом рулевой "красных" планирует вернуться к вопросу усиления вратарской позиции.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" проявляет интерес к стражу ворот "Ромы" Алиссону.

Не пропустите: Клопп поделился мнением о поиске замены для Коутиньо. | http://soccernews.ru