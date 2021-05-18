Клозе может начать самостоятельную карьеру во второй Бундеслиге

Теги мирослав клозебавария мюнхенфортуна дюссельдорф

Клозе может начать самостоятельную карьеру во второй Бундеслиге

Фото DPA / Автор неизвестен

Мирослав Клозе может летом возглавить "Фортуну" из Дюссельдорфа, утверждает Express.

По информации источника, в приглашении 42-летнего специалиста заинтересован директор клуба из второй Бундеслиги Клаус Аллофс.

Сейчас Клозе входит в тренерский штаб Ханса-Дитера Флика в "Баварии".

"Фортуна" за тур до конца сезона занимает четвёртое место в таблице второй Бундеслиги и уже не имеет шансов на повышение в классе.

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