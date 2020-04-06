Клозе может войти в тренерский штаб "Баварии"
Бывший нападающий "Баварии" Мирослав Клозе может получить другую должность в мюнхенском клубе.
Сейчас 41-летний немец возглавляет юношескую команду "ротен" (U-17), но может стать помощником главного тренера основы Ханси Флика.
Сам Клозе хочет пойти на повышение, но окончательного решения на этот счёт пока не принято.
Во время игровой карьеры форвард выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 год и забил 53 гола в 150 матчах.
Не пропустите: Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16