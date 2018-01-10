Клозе поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Известный немецкий футболист Мирослав Клозе поделился ожиданиями от Чемпионата Мира 2018 года, который пройдёт в России.

"Нас ждёт нечто особенное. Мы уже убедились в этом на Кубке Конфедераций. Атмосфера на стадионах великолепная, очень много восторженных болельщиков. Нас ждёт фантастический Чемпионат Мира" - цитирует Клозе официальный сайт ФИФА.

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