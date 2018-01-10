Клозе поделился ожиданиями от ЧМ-2018
Известный немецкий футболист Мирослав Клозе поделился ожиданиями от Чемпионата Мира 2018 года, который пройдёт в России.
"Нас ждёт нечто особенное. Мы уже убедились в этом на Кубке Конфедераций. Атмосфера на стадионах великолепная, очень много восторженных болельщиков. Нас ждёт фантастический Чемпионат Мира" - цитирует Клозе официальный сайт ФИФА.
Не пропустите: Купер: "Египет может выиграть ЧМ-2018". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно
-
Очередное испытание для "Сельты": галисийцы сразятся с "Барселоной" на "Камп Ноу"
-
"Нумансия" дала бой "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу"
-
ПСЖ на классе побеждает "Амьен" и выходит в полуфинал Кубка французской лиги
-
В первом полуфинальном матче Кубка Лиги "Челси" и "Арсенал" голов не забивали
Лента новостей
-
УЕФА представил свою сборную 2017-го года
-
"Наполи" заинтересован в подписании двух игроков "Барселоны"
-
Ари: "Халк в Китай не звал"
-
Эмери прокомментировал работу ПСЖ на зимнем трансферном рынке
-
Летом "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое подписание
-
"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны"
-
Форвард "Зенита" близок к переходу в "Панатинаикос"
-
Юный Де Брюйне рассказал, за какой из клубов АПЛ он хотел бы выступать
-
Роналду назвал идеального кандидата на возможную замену Зидану
-
"Тоттенхэм" намерен сделать Кейна самым высокооплачиваемым игроков в АПЛ
-
Антон Миранчук ответил Кутепову, пообещавшему, что "Спартак" догонит "Локомотив"
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру ПСЖ
-
"Андерлехт" назвал цену "Манчестер Юнайтед" на Дендонкера
-
Роналду контактирует с европейским грандом
-
Официально: "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно
-
Манчини назвал свою тренерскую мечту
-
Месси назвал самую проблемную позицию "Барселоны"
-
Перес определился с первым зимним подписанием "Реала"
-
Зимой "Реал" может потерять своего хавбека
-
Манчини: "Кокорин - суперзвезда, он может играть в любом европейском клубе"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0