Клозе покинет "Баварию"

Фото: инстаграм Мирослава Клозе/Автор неизвестен

Тренер "Баварии" Мирослав Клозе покинет мюнхенский клуб, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Вместе с Клозе команду покинет тренер Херманн Герланд. Будущее место работы специалистов пока не разглашается.

Напомним, что по окончании сезона "Баварию" покинет главный тренер Ханс-Дитер Флик. Его преемником станет Юлиан Нагельсманн, который сейчас возглавляет "РБ Лейпциг".

Флик, скорее всего, станет главным тренером сборной Германии после Евро-2020.

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