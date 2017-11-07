Клозе примет участие в жеребьёвке группового этапа ЧМ-2018

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Клозе примет участие в жеребьёвке группового этапа ЧМ-2018

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе примет участие в жеребьёвке группового этапа ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА.

"Жеребьёвка - это удивительное событие! Ты знаешь, что внимание всего футбольного мира приковано к ней, и в эти минуты испытываешь невероятные чувства в ожидании результатов. В этом году я уже приезжал в Россию на Кубок Конфедераций и не сомневаюсь, что нас ждёт великолепная Финальная жеребьёвка турнира - достойная прелюдия к Чемпионату Мира в следующем году" - сказал Клозе.

Напомним, что жеребьёвка состоится в Москве 1 декабря.

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