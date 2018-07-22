Клозе считает, что Мбаппе сможет побить его рекорда на Чемпионатах Мира

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Клозе считает, что Мбаппе сможет побить его рекорда на Чемпионатах Мира

Экс-игрок сборной Германии Мирослав Клозе лестно отозвался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Килиан - очень техничный игрок. Он обладает необходимым хладнокровием, демонстрирует скорость и дриблинг. Мбаппе действительно похож на Пеле. Что касается моего рекорда, то француз вполне может его превзойти" - приводит слова Клозе Le Parisien.

Напомним, что на мундиалях Клозе отметился 16 голами.

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