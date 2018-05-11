Клозе стал тренером юношеской команды "Баварии"

Теги бавария мюнхенмирослав клозе

Клозе стал тренером юношеской команды "Баварии"

Экс-форвард "Баварии" Мирослав Клозе получил должность в клубе.

Как сообщает официальный сайт клуба, Клозе стал новым тренером юношеской команды "Баварии" U-17.

Напомним, что Клозе также является ассистентом Йоахима Лёва в сборной Германии. Он приступит к своим обязательствам в "Баварии" после ЧМ-2018.

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