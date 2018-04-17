Клозе вернется в "Баварию"

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Клозе вернется в "Баварию"

Бывший нападающий "Баварии" Мирослав Клозе станет юношеской команды мюнхенского клуба, сообщает Bild.

По сведениям издания, Клозе приступит к новой работе после Чемпионата Мира-2018.

В данный момент он работает в тренерском штабе наставника сборной Германии Йоахима Лёва.

Напомним, что 39-летний Клозе выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 годы.

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