Клозе вернется в "Баварию"

Бывший нападающий "Баварии" Мирослав Клозе станет юношеской команды мюнхенского клуба, сообщает Bild.

По сведениям издания, Клозе приступит к новой работе после Чемпионата Мира-2018.

В данный момент он работает в тренерском штабе наставника сборной Германии Йоахима Лёва.

Напомним, что 39-летний Клозе выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 годы.

Не пропустите: Хамес верит в силу "Баварии" перед матчами с "Реалом". | http://soccernews.ru