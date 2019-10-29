Клуб 3-го испанского дивизиона сообщил о переходе Ибрагимовича
Испанский клуб "Мерида", выступающий в Сегунде В, сообщил о подписании контракта со шведским нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.
"Добро пожаловать, Ибрагимович. Мы больше не можем скрывать этот трансфер", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter клуба.
Нынешний контракт 38-летнего Ибрагимовича с американским клубом истекает 31 декабря 2019 года. Таким образом, в январе форвард сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Наполи".
Не пропустите: Ибрагимович объявил о предстоящем возвращении в Испанию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Клуб 3-го испанского дивизиона сообщил о переходе Ибрагимовича
-
1
Хавбек "Барселоны" недоволен своим положением в клубе
-
Стало известно, зачем девушки украли алюминиевую фигуру Дзюбы
-
Уткин объяснил, за счет чего Аршавин добился успеха на телевидении
-
"Спартак" нацелился на хавбека "Ростова"
-
Алиев рассказал, почему стал меньше общаться с Милевским
-
Бренд одежды Лингарда закончил первый год с убытком
-
Не успели посмотреть европейские лиги на выходных? Мы расскажем все самое интересное, что вы должны знать
-
1
Азар рассказал, почему перешел в "Реал"
-
1
Бывшая жена Аршавина рассказала, как относится к легенде "Зенита"
-
6
Месси рассказал, как он относится к заменам
-
2
"Ливерпуль" нацелился на хавбека сборной Швейцарии
-
2
Роналду раскритиковал "Локомотив" за матч Лиги Чемпионов
-
Ибрагимович объявил о предстоящем возвращении в Испанию
-
Роналду рассказал, у кого он учился в молодости
-
6
Тарасов: "Путин - наш президент, я его люблю"
-
Обамеянг поставил ультиматум "Арсеналу"
-
"Манчестер Сити" нашёл замену Сане в Примере
-
2
"Интер" рассчитывает бесплатно подписать игрока "Тоттенхэма"
-
Агент Шкурина отреагировал на новость об интересе "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
|10
|20
|2
|Барселона
|9
|19
|3
|Реал Сосьедад
|10
|19
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|10
|Хетафе
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Леванте
|10
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5