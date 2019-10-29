Клуб 3-го испанского дивизиона сообщил о переходе Ибрагимовича

Испанский клуб "Мерида", выступающий в Сегунде В, сообщил о подписании контракта со шведским нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.

"Добро пожаловать, Ибрагимович. Мы больше не можем скрывать этот трансфер", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter клуба.

Нынешний контракт 38-летнего Ибрагимовича с американским клубом истекает 31 декабря 2019 года. Таким образом, в январе форвард сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Наполи".

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