Клуб АПЛ был близок к покупке защитника "Динамо": названа причина срыва трансфера

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Клуб АПЛ был близок к покупке защитника "Динамо": названа причина срыва трансфера

"Фулхэм" был близок к покупке защитника московского "Динамо" Тони Шуньича, сообщает Sport24.

По информации источника, клуб АПЛ согласовал переход 30-летнего боснийца с "бело-голубыми", а также условия личного контракта с самим футболистом.

Однако в последний момент сделка сорвалась - Шуньич отказался от трансфера после разговора с главным тренером столичной команды Дмитрием Хохловым.

Наставник "Динамо" убедил игрока остаться в России ещё на полгода. Стоит отметить, что через шесть месяцев контракт центрбека с московским клубом истечёт и он станет свободным агентом.

Не пропустите: "Фулхэм" объявил о переходе двух футболистов. | http://soccernews.ru

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