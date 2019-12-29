Клуб АПЛ готовит предложение по Чалову

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Клуб АПЛ готовит предложение по Чалову

Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, приобрести 21-летнего игрока в январе готов "Брайтон". Ранее интерес к россиянину также проявлял "Челси".

Отметим, что на данный момент "Брайтон" идет в АПЛ на 14-й позиции.

В текущем сезоне на счету Чалова 6 забитых мячей и 3 ассиста в 27 играх.

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