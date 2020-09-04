Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Англии.

По информации Don Balon, колумбийский хавбек стал трансферной целью "Брайтона".

Клуб АПЛ готов заплатить за 26-летнего футболиста более 15 миллионов евро.

Впрочем, "Зенит" не намерен расставаться с Барриосом и хочет продлить с ним контракт.

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