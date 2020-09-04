Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Теги зенит санкт-петербургбрайтон & хоув альбионвильмар барриострансферы

Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Англии.

По информации Don Balon, колумбийский хавбек стал трансферной целью "Брайтона".

Клуб АПЛ готов заплатить за 26-летнего футболиста более 15 миллионов евро.

Впрочем, "Зенит" не намерен расставаться с Барриосом и хочет продлить с ним контракт.

Не пропустите: Хедира не нужен "Зениту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки

Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов