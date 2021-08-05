Клуб АПЛ готовит предложение по нападающему ЦСКА Гайчу

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Клуб АПЛ готовит предложение по нападающему ЦСКА Гайчу

Фото инстаграм Адольфо Гайча

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч привлёк внимание "Лидса", утверждает Tuttomercatoweb.

По информации источника, английский клуб хочет взять в аренду 22-летнего футболиста.

Приоритет самого аргентинца - возвращение в итальянскую Серию А.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Гайч провёл в аренде в "Беневенто", а до этого забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах за ЦСКА.

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