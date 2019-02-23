Клуб АПЛ готовит щедрое предложение по форварду "Хоффенхайма"

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Клуб АПЛ готовит щедрое предложение по форварду "Хоффенхайма"

"Ньюкасл" готовит щедрое предложение по форварду "Хоффенхайма" Жоэлинтону, сообщает Sport1.

По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с покупкой 22-летнего бразильца за 60 миллионов евро.

"Сороки" намерены провернуть громкий трансфер в летнее межсезонье.

В текущей кампании Жоэлинтон сыграл за "Хоффенхайм" 28 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

Стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.

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