Клуб АПЛ готовит щедрое предложение по форварду "Хоффенхайма"

"Ньюкасл" готовит щедрое предложение по форварду "Хоффенхайма" Жоэлинтону, сообщает Sport1.

По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с покупкой 22-летнего бразильца за 60 миллионов евро.

"Сороки" намерены провернуть громкий трансфер в летнее межсезонье.

В текущей кампании Жоэлинтон сыграл за "Хоффенхайм" 28 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

Стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.

Не пропустите: Экс-тренер "Реала" может возглавить "Лестер". | http://soccernews.ru