Клуб АПЛ готовит щедрое предложение по форварду "Хоффенхайма"
"Ньюкасл" готовит щедрое предложение по форварду "Хоффенхайма" Жоэлинтону, сообщает Sport1.
По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с покупкой 22-летнего бразильца за 60 миллионов евро.
"Сороки" намерены провернуть громкий трансфер в летнее межсезонье.
В текущей кампании Жоэлинтон сыграл за "Хоффенхайм" 28 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
Стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.
Не пропустите: Экс-тренер "Реала" может возглавить "Лестер". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Артур имеет шансы сыграть с "Реалом"
-
Армейский челлендж: два игрока ЦСКА провели соревнование, приуроченное к Дню защитника Отечества
-
Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара и Мбаппе
-
Девушка дня: Анна-Мариана - обворожительная жена хавбека "Реала" Каземиро
-
Президент "Наполи" сделал провокационное заявление в адрес "Ювентуса"
-
Клуб АПЛ готовит щедрое предложение по форварду "Хоффенхайма"
-
Сульшер пригласил Фергюсона поучаствовать в подготовке к матчу с "Ливерпулем"
-
"Челси" определил ещё одного кандидата на замену Сарри
-
1
"Интер" сделал новое предложение Икарди о продлении контракта
-
На Ракитича появились ещё два претендента
-
Арбелоа ответил Пике
-
Пентек повторил исторический рекорд Бирхоффа
-
"Фрозиноне" - "Рома": видеотрансляция поединка "волков" с одним из аутсайдеров Серии А
-
Симеоне грозит дисквалификация за жест в матче с "Ювентусом"
-
Гаттузо прокомментировал крупную победу над "Эмполи"
-
Кантона сравнил Сульшера с Гвардиолой
-
"Бавария" включилась в борьбу за лидера "Барселоны"
-
"Севилья" - "Барселона": видеотрансляция центрального матча 25-го тура Примеры
-
СМИ: Абрамович мог интересоваться приобретением "Рубина"
-
Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Севильей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|26
|39
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Эвертон
|27
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11