Клуб АПЛ хочет арендовать Игуаина

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Клуб АПЛ хочет арендовать Игуаина

У нападающего туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина появился новый вариант продолжения карьеры.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, на аргентинца нацелился "Вест Хэм".

"Молотобойцы" рассчитывают арендовать 31-летнего футболиста с правом или обязательством выкупа.

"Ювентус" намерен заработать на этой сделке не менее 40 миллионов евро.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Игуаин провёл в другом лондонском клубе - "Челси".

Не пропустите: "Вест Хэм" договорился о покупке форварда "Айнтрахта" за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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