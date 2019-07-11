Клуб АПЛ хочет арендовать Игуаина

У нападающего туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина появился новый вариант продолжения карьеры.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, на аргентинца нацелился "Вест Хэм".

"Молотобойцы" рассчитывают арендовать 31-летнего футболиста с правом или обязательством выкупа.

"Ювентус" намерен заработать на этой сделке не менее 40 миллионов евро.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Игуаин провёл в другом лондонском клубе - "Челси".

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