Клуб АПЛ хочет имитировать шум болельщиков в матчах без зрителей

"Брайтон" подготовил несколько интересных инициатив на случай возобновления сезона АПЛ при пустых трибунах.

К примеру, "чайки" хотят включать звук шума болельщиков на стадионе во время матчей без зрителей.

Также клуб намерен на своей арене разворачивать огромный баннер с благодарностью в адрес Национальной службы здравоохранения, которая стала британским оплотом борьбы с пандемией коронавируса.

По итогам 29 туров "Брайтон" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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