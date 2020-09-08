Клуб АПЛ может арендовать у ПСЖ Ареоля

Вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля, возможно, продолжит карьеру в Англии.

По информации Sky Sports, переговоры об аренде французского стража ворот ведёт "Фулхэм".

Напомним, что "дачники" вернулись из Чемпионшипа в АПЛ и ищут варианты усиления состава, чтобы снова не вылететь.

27-летний Ареоля прошлый сезон провёл в аренде в мадридском "Реале", сыграл 9 матчей и пропустил 9 голов.

Не пропустите: Шупо-Мотинг продлит контракт с ПСЖ. | http://soccernews.ru