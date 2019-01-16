Клуб АПЛ может пригласить Брендана Роджерса

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс может вернуться в АПЛ, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в приглашении североирландского специалиста заинтересован "Лестер", который в ближайшее время может уволить Клода Пюэля.

Судьба 57-летнего французского наставника будет решаться по итогам субботнего матча с "Вулверхэмптоном" в рамках 23-го тура Премьер-лиги. Если "лисы" потерпят очередное поражение, то руководство клуба сменит тренера.

Отметим, что по итогам 22 туров "Лестер" занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

45-летний Роджерс уже имеет опыт работы в элитном английском дивизионе. Ранее он возглавлял "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль".

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