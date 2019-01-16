Клуб АПЛ может пригласить Брендана Роджерса
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс может вернуться в АПЛ, сообщает The Sun.
По сведениям издания, в приглашении североирландского специалиста заинтересован "Лестер", который в ближайшее время может уволить Клода Пюэля.
Судьба 57-летнего французского наставника будет решаться по итогам субботнего матча с "Вулверхэмптоном" в рамках 23-го тура Премьер-лиги. Если "лисы" потерпят очередное поражение, то руководство клуба сменит тренера.
Отметим, что по итогам 22 туров "Лестер" занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.
45-летний Роджерс уже имеет опыт работы в элитном английском дивизионе. Ранее он возглавлял "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль".
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Клуб АПЛ может пригласить Брендана Роджерса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
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