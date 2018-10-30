Клуб АПЛ нацелился на Фёдора Чалова

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Клуб АПЛ нацелился на Фёдора Чалова

Известный футбольный эксперт и консультант Алексей Зинин сообщил об интересе клуба АПЛ к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.

По его словам, речь идёт о крепком середняке Премьер-лиги, который готов заплатить за 20-летнего россиянина пять миллионов евро. При этом название команды Зинин озвучивать отказался.

Чалов в нынешнем сезоне демонстрирует серьёзный прогресс - в его активе уже 9 голов и 2 ассиста в 16 матчах.

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