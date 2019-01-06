Клуб АПЛ нацелился на форварда "Ювентуса"

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Клуб АПЛ нацелился на форварда "Ювентуса"

"Фулхэм" хочет арендовать нападающего "Ювентуса" Марко Пьяцу, сообщает Football Italia.

Лондонский клуб готов взять игрока в аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро. 

В данный момент он играет за "Фиорентину" на правах аренды. Флорентийский клуб также имеет опцию выкупа за 20 миллионов евро, но "Ювентус" может совершить обратный трансфер игрока за 26 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне 23-летний Пьяца провел за "Фиорентину" 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2021 года.

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