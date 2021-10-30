Клуб АПЛ нацелился на Головина

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Клуб АПЛ нацелился на Головина

Фото инстаграм Александра Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин заинтересовал "Эвертон", утверждает "Чемпионат".

По информации источника, переговоры о возможном трансфере россиянина находятся на начальной стадии.

Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 13 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Головин не сыграет с "Брестом". | http://soccernews.ru
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