Клуб АПЛ нацелился на лидера "Вольфсбурга"

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Клуб АПЛ нацелился на лидера "Вольфсбурга"

"Фулхэм" нацелился на полузащитника "Вольфсбурга" Жозуа Гилавоги, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "дачники" рассчитывают за счёт трансфера 27-летнего француза добавить конкуренции в среднюю линию команды.

Гилавоги выступает за "Вольфсбург" с 2014 года, сыграл 140 матчей и забил 7 голов. 

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